Kiko Jiménez cuenta la bronca que no se vio con Diego Matamoros en los pasillos de Telecinco: "He tenido sexo con Sofía" Ecoteuve.es 30/10/2019 - 19:34 | 19:48 - 30/10/19 0 Comentarios

El exconcursante de 'GH VIP 7' relata, entre lágrimas, lo ocurrido tras la gala

La bronca de Kiko Jiménez y Diego Matamoros no quedó en el plató. Según ha revelado el novio (o ex) de Sofía Suescun en Mujeres y hombres y viceversa, el marido de Estela continuó increpándole en los pasillos de Telecinco.

"Me siento acorralado. Yo no falto al respeto y veo que me lo faltan a mí. Ayer, cuando salí de aquí, Diego en los pasillos me dijo algo muy duro", ha relatado el ya exconcursante de GH VIP 7 a Toñi Moreno, entre lágrimas. "Me dijo: 'Que sepas que con Sofía he tenido relaciones sexuales".

Ha sido cuando la aludida ha intervenido desde plató para negar estas presuntas declaraciones: "Parece que está entrando en un juego que le va a traer consecuencias. Es un forma de querer devolvérsela a Kiko, pero no va a utilizarme para joderle. Yo con Diego lo único que he tenido han sido conversaciones, que las tengo en el móvil".

Acto seguido, Nagore ha querido aclarar que lo que le había dicho Diego es que había tenido "llamadas" en lugar de "relaciones sexuales", como había entendido Kiko. No contento con esto, Jiménez ha remarcado que Diego no quiso contestar a la pregunta del polígrafo de si había tenido sexo con Sofía.