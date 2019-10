Susanna Griso entrevista al barbero de Abascal: "Está claro que la barba de Pablo Iglesias no ha pasado por aquí" Ecoteuve.es 30/10/2019 - 19:17 0 Comentarios

'Espejo Público' contacta con Elvis, el peluquero de confianza del líder de VOX

Susanna Griso ha entrevistado este miércoles al barbero de Santiago Abascal. Se llama Elvis, es cubano y vive en España desde hace 13 años. La charla se ha realizado días después de que el líder de VOX leyera una lista de apellidos de origen extranjero incluidos en el listado de ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid.

"¿Hablas con Santiago Abascal cuando viene a cortarse el pelo? Porque tú representas a todos los inmigrantes que vienen a España a trabajar", le ha preguntado la reportera de Espejo Público a lo que Elvis ha respondido: "Hablamos de política lo justo. De impuestos y cosas de estas, pero las pocas veces que hemos hablado de inmigrantes, yo no lo veo como una persona racista ni mucho menos".

"Está de acuerdo con el inmigrante que viene a trabajar y a contribuir a España, ya está", ha defendido el peluquero a su cliente para después señalar que en su última visita (ayer) Abascal le pidió que quería la barba "un poco más corta y más redondeada" en lugar de "picuda".

Elvis, por otra parte, ha desvelado que el político suele ir "cuando puede", cada "20 días o un mes" y que él suele descargarle la barba "con tijera o máquina" y luego se la perfila "con navaja". Además, también cuida sus canas: "Le favorecen porque está más natural y le aporta madurez".

El barbero de Santiago Abascal opina de la barba de los otros políticos

Tras hacer públicos los detalles de las visitas de Abascal a la barbería, Elvis ha sido preguntado por su opinión sobre las barbas de los otros políticos. "Está claro que la barba de Pablo Iglesias no ha pasado por las manos de esta peluquería", ha dicho provocando las risas de los colaboradores. "No me gusta nada".

De Pablo Casado, ha afirmado que después de las vacaciones se dejó una barba un tanto descuidada: "Uno puede llevar la barba más larga, más corta, pero si es verdad que se debe degradar un poco de arriba y de abajo".

Sobre Rajoy ha opinado que "es una persona que no es joven y quizás le quedase mejor una barba corta, algo que le rejuvenezca, o afeitarse" mientras que de Felipe VI ha dicho "que el Rey es el Rey y la barba que lleve para mí está bien".