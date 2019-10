Jorge Javier y Jesús Manuel se enzarzan en una dura bronca en 'Sálvame': "¡Eso es jugar sucio!" Ecoteuve.es 30/10/2019 - 19:15 0 Comentarios

El presentador se enzarzó con el colaborador tras un insinuante comentario

Jorge Javier Vázquez ha explotado este miércoles en Sálvame contra Jesús Manuel Ruiz por la entrevista que ha concedido María Teresa Campos a una famosa revista. El tertuliano realizó un insinuante comentario que provocó que el presentador saliera a pararle los pies por su "juego sucio".

"Madre del amor hermoso, la Campos en Lecturas...", empezó diciendo el catalán después de ver un avance de los titulares más destacados de la publicación. "Es curioso que hable María Teresa Campos en la revista en la que en principio...", empezó diciendo Ruiz mientras Vázquez le interrumpía. "Por ahí no vayas que nos cabrearemos", soltó ante la cara de sorpresa del colaborador.

"Lo que no voy a tolerar es que por trabajar en una revista se tire por el suelo a la otra", añadió entonces Jorge Javier mientras Jesús Manuel aseguraba que "no iba por ahí". "Te lo tengo que decir porque en otras ocasiones sí lo has hecho", reprochó el presentador mientras Ruiz elevaba el tono de la conversación.

"Que te calles, porque cuando yo hablo, yo hablo. Y ya luego hablas tú. Lo has hecho y ya está. Me vas a tocar a mí los cojo... las narices", dijo muy enfadado el 'dueño' del 'cortijo' de Telecinco. "Muchas veces, cuando han aparecido informaciones en la revista Lecturas, tú lo haces de menos", criticó Jorge Javier. "¡Eso es jugar sucio! Eso lo dice el director de mí", replicó Jesús Manuel muy exaltado. "Tú, como colaboras en Semana, has echado por tierra a la otra", insistió el presentador.