María Teresa Campos arremete contra Mediaset por tenerla contratada sin trabajar: "Me hizo un daño irreparable" Ecoteuve.es 15:29 - 30/10/2019 0 Comentarios

"Hicimos 'Las Campos' y les salvamos el verano", recuerda la veterana comunicadora

"No voy a nombrarla", dice sobre Mila Ximénez: "En su día sabréis por qué"

María Teresa Campos acabó su contrato en Mediaset hace unos meses. Sus últimos proyectos fueron Las Campos y QTTF, pero también estuvo un tiempo 'haciendo pasillos', como se denomina en el argot televisivo cuando un presentador está en plantilla pero no tiene programa en antena.

"Siempre he pensado que un documento que pone que se me contrata durante dos años como presentadora y colaboradora no es para que te dejen en tu casa y te hagan un daño profesional irreparable", critica María Teresa Campos en una entrevista en Lecturas.

"Antes de que venciera mi contrato quise renovarlo para que no hubiera problemas. Fue mi representante y le dijeron que era muy pronto. Dije: 'Pues cuando venza lo hacemos y entramos en conversaciones", recuerda la veterana comunicadora.



Lea también: Mª Teresa Campos lanza una pulla a Mediaset: "Veo Puente Viejo, Ahora caigo y Boom"

Sobre el final de Qué tiempo tan feliz, Campos asegura que se produjo porque "determinadas personas se hicieron con los contenidos del programa, lo que había que poner o quitar". "Supe que cuando me quitaron QTTF alguien dijo que por fin se había podido quitar de encima la música". La presentadora, no obstante, reivindica el papel de un programa que "levantó durante 8 años una hora que nadie había levantado desde que se abrió la cadena".

Sobre su conflicto con Ana Rosa Quintana: "No tengo manera de demostrarlo"

Campos ha estado durante dos etapas en Mediaset. La primera fue de 1996 a 2004 y aquella salida estuvo envuelta en polémica. Hubo, incluso, una teoría que aseguraba que Ana Rosa Quintana había fichado por Telecinco antes de que María Teresa se marchara a Antena 3.

"No tengo manera de demostrarlo. Se lo pregunté y me dijo que no. Respeto su palabra. Resulta raro y creo que puede estar diciendo la verdad porque yo tenía un 26% y ella en Antena 3 en esa época estaba muy mal de audiencia. A no ser que Telecinco pensara: 'La voy a coger a la baja", explica. En cualquier caso, Campos volvió a Mediaset años después. "Siempre estaré agradecida porque la cadena me recibió otra vez".

"Hicimos 'Las Campos' y les salvamos el verano"

Aunque María Teresa Campos no está en Mediaset, sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego sí continúan como colaboradoras en Viva la vida. "Han sufrido lo suyo. Hicimos Las Campos y les salvamos el verano", comenta en referencia de nuevo a la cadena.



La comunicadora cree que el reality que protagonizó con sus hijas "podría haber durado mucho pero lo que ocurrió es que no lo valoró quien tenía que hacerlo".

María Teresa Campos, enfrentada con Mila Ximénez: "No voy a nombrarla"

Aunque en los últimos tiempos tuvieron una buena relación, destaca la forma en que María Teresa Campos habla sobre Mila Ximénez cuando le preguntan por su paso por GH VIP.

"No veo Gran Hermano. Esta persona se permitió hacer unas cosas y no quiero hablar de ella. No voy a nombrarla", dice la presentadora, que recuerda los comentarios que se hicieron en verano sobre su relación con Bigote, aunque no explica realmente qué le ha pasado con la colaboradora. "En su día sabréis por qué. Ahora no me interesa decir nada por cosas que han pasado y que tienen que ir por la vía que tiene que ir".