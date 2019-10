'El Hormiguero' niega el apoyo de Pablo Motos a Albert Rivera: "A ningún político"

Albert Rivera fue el invitado del pasado lunes de El Hormiguero en la penúltima entrevista que Pablo Motos hará a los principales candidatos (menos a Pedro Sánchez) a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Como era de esperar, el programa no ha estado exento de polémica al ponerse de manifiesto una supuesta afinidad del presentador con el líder de Ciudadanos.

"Es que me quiero poner en tu contra, pero no puedo", dijo entre risas Motos cuando el político daba su opinión sobre las protestas de Cataluña. Enseguida, muchos espectadores asumieron que esta frase dejaba patente una confesión por parte del valenciano sobre el partido que apoyará en los próximos comicios.

Lea también: La reacción de Albert Rivera tras la inesperada pregunta de Pablo Motos sobre Malú en El hormiguero

Tras la polémica surgida, El Hormiguero se ha visto obligado a lanzar un comunicado para aclarar lo ocurrido. "Pablo Motos no apoya a Albert Rivera ni a ningún líder político", ha asegurado el programa de Antena 3, que ha explicado que las palabras del presentador han sido sacadas de contexto. "Ha sido la respuesta de Pablo Motos a que el presidente de Cataluña no puede cortar carreteras", aseguran.

Pablo Motos no apoya a @Albert_Rivera ni a ningún líder político. "Me cuesta mucho no estar de acuerdo contigo" ha sido la respuesta de Pablo Motos a que el presidente de Cataluña no puede cortar carreteras #AlbertRiveraEH