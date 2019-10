Jorge Javier Vázquez 'caza' a un ligue en el plató de 'GH VIP': "Tengo uno a 69 metros que está de puta madre" Ecoteuve.es 30/10/2019 - 12:36 0 Comentarios

El presentador terminó la gala con un divertido comentario tras indagar en su Grindr

Jorge Javier Vázquez acabó la emisión de GH VIP 7: Límite 48 horas con una divertida confesión en directo que despertó a los espectadores que ya estaban traspuestos en sus sofás, casi ya a las dos de la mañana, después de una noche de emociones fuertes con Kiko Jiménez como protagonista.

"Tengo que decir algo al público que hay aquí", dijo el presentador preguntando a su directora María Zambrano si seguían en directo para lanzar un jocoso chascarrillo.

"He abierto el Grindr y hay uno de 35 años que está de puta madre. Lo tengo a 69 metros, todavía no lo he guipado bien. Ahora...", dijo entre risas. "¡Esta noche ligas Jorge!", se escuchó a una de las colaboradoras.

El presentador acabó así un día difícil en el que se confirmó que tendría que volver a pasar por el quirófano por el ictus que sufrió, ya que el proceso de recuperación ha tenido un pequeño traspiés. La operación tendrá lugar en diciembre.

Hace unas semanas, Jorge Javier reconoció en Sálvame que, de nuevo, se había abierto una cuenta en la aplicación gay para ligar: "Tengo que decir que he vuelto a Grindr".