La espectacular improvisación de Arkano en 'La Voz Kids' que acabó en 'pique' con Lolita Ecoteuve.es 30/10/2019 - 12:31

El rapero dejó boquiabiertos a los cuatro jueces del talent musical de Antena 3

La elección de Arkano como asesor de la primera edición de La Voz Kids en Antena 3 ha sorprendido a los fans más acérrimos del rap, que han visto como este estilo se ve al fin reconocido en televisión como un género musical más dentro de la música comercial.

Este martes, en el arranque de la fase de Batallas, Melendi retó a Arkano a improvisar un rap con una serie de palabras que los coaches le iban proponiendo. Así pues, el asturiano le animó a comenzar con 'Supercalifragilisticoespialidoso", Pastora Soler añadió 'murciélago', Lolita propuso 'helicóptero' y Niña Pastori 'alma'.

Así pues, Arkano comenzó a rapear soltando frases que dejaron boquiabiertos a todos los presentes. "Alma no significa tener flow, porque la mejor alma que me he encontrado en la vida la tienen los coaches", concluyó el artista poniendo en pie a todo el público y a los cuatro jueces.

No obstante, Lolita no se mostró muy convencida de cómo había utilizado su palabra. La cantante empezó a decirle una serie de términos que podía haber lanzado para conjugar bien la rima. Arkano empezó a acompañar a la andaluza con una base de beat box convirtiendo el momento en una divertida batalla de gallos.