El emotivo mensaje de Michael Robinson un año después de que le diagnosticaran un cáncer incurable

El exfutbolista y comentarista se ha mostrado agradecido por el apoyo recibido

Michael Robinson sigue luchando contra el cáncer. El exfutbolista y ahora comentarista de Movistar+ ha publicado un emotivo mensaje este miércoles, un año después de que los médicos le diagnosticaran un melanoma incurable, tras verse un bulto en la axila.

"El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenía un cáncer incurable (de momento)", afirma. "He vivido un año de emociones, he aprendido mucho de mí. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias, estoy muy agradecido".

En diciembre, el comentarista deportivo hizo público en La ventana de la cadena SER su melanoma con metástasis. "Pensaba que era una pesadilla que no era verdad", dijo a Carles Francino. "Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar".

Hace unos meses, Robinson reconoció a Susanna Griso que los doctores le dieron un "37% de posibilidades de curarme". El exjugador de Osasuna explicó que se había sometido al tratamiento de inmunoterapia y a dos sesiones de quimioterapia y que "no había sufrido efectos secundarios".

"Me descubrí un bulto en la axila"

Robinson contó que se "descubrió un bulto en mi axila en agosto, que iba creciendo día a día, y me encontraba en plena forma. En muy pocas épocas de mi vida me he encontrado tan bien como ahora. Me siento un poco fraude".

Cuando recibió la mala noticia de sus médicos "pensaba que era una pesadilla. Estaba anestesiado un par de días. Me dijeron que no tiene cura, pero sí se puede controlar. La compañía privada no cubre el tratamiento, que cuesta 14.000 euros al mes".

El comentarista de Movistar+ admitió que es "de las peores noticias que una persona puede recibir. Lo viví muy de cerca con mi amigo Severiano Ballesteros. Yo me imaginaba: si eso me pasa a mí me pego un tiro".

Michael Robinson explica que "me gustaría vivir al lado del mar. He decidido vivir como yo quiero". Asimismo, ha reconocido que ha recibido numerosas muestras de cariño desde que anunció que tiene cáncer. "Estoy muy agradecido, hay mensajes que me han hecho llorar de emoción".