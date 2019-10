Rocío Flores desvela su dura conversación con Rocío Carrasco: "No tienen ni idea de lo que he vivido" Ecoteuve.es 30/10/2019 - 11:03 0 Comentarios

La hija de Antonio David asegura que hay algo que "jamás perdonará" a Fidel Albiac

GH VIP emitió este martes uno de los Límite 48 Horas más agitados de la séptima edición del reality en Telecinco. Antes de la dura pelea que protagonizaron Kiko Jiménez y Diego Matamoros tras la expulsión del primero de la repesca, Jorge Javier compartió unas imágenes de Antonio David Flores desvelando un episodio más de su guerra con Rocío Carrasco.

El concursante recordó con Mila Ximénez que un día tuvieron que ingresar a su hijo David y su madre no fue a verlo al hospital porque estaba en una fiesta que había organizado la tertuliana de Sálvame. En plató, Rocío Flores comentó las imágenes en una improvisada entrevista que dejó varios titulares. "Cuando habla, dice verdades como puños", aseguró la defensora de Antonio David.

Jorge Javier preguntó entonces a Rocío si le habría gustado que su madre la invitara a su boda con Fidel Albiac. "No habría estado mal, por cortesía...", confesó la joven, que volvió a posicionarse con el exguardia civil en la batalla judicial que mantiene con la hija de Rocío Jurado. "Si no supiera cómo es mi padre, te garantizo que yo no estaría aquí defendiéndole", declaró.

Rocío Flores aseguró que lleva "mucho tiempo asimilando" la idea de tener que vivir sin su madre. "¿Qué sientes al ver una foto de ella en las revistas?", preguntó el presentador. "Es mi madre, me remueve, pero luego pienso en más cosas y digo, joder, qué lástima", lamentó la sobrina de Gloria Camila, que aseguró tener "la conciencia muy tranquila".

Rocío Flores y su llamada frustrada a Rocío Carrasco

La joven explicó entonces que lleva ocho años sin hablar con Rocío Carrasco y desveló algunos detalles de la última vez que intentó ponerse en contacto con ella. "Sí me cogió el teléfono, pero lo que me dijo no lo voy a contar. Me cogió el teléfono y fue un 'Hasta luego, Mari Carmen", aseguró la hija de Antonio David, que añadió que "más de una vez" ha intentado acercar posturas con su madre.

"Por eso me hace gracia la gente que habla tanto como si conocieran mi vida. No tienen ni idea de lo que he vivido", criticó la joven, que valoró el silencio de Rocíito como "una manera de evadir la realidad". Además, señaló a Fidel como uno de los principales causantes del conflicto que mantiene con su madre. "¿Hay algo que jamás le perdonarás a Fidel?", preguntó Jorge Javier. "Sí, pero no con respecto a mí, sino con respecto a mi hermano", concluyó Flores antes de que el presentador retomara el transcurso del programa.