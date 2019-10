Un militante de VOX sorprende en 'First Dates' con sus prototipos de mujer: "Me gustan Rocío Monasterio y Elsa Pataky" Ecoteuve.es 30/10/2019 - 11:02 0 Comentarios

Gabriel, "un incomprendido en el amor", acabó encandilando a una profesora de inglés

"Soy militante de VOX, monárquico, taurino y un incomprendido en el amor". Así se presentó Gabriel a First Dates, un hombre soltero de 50 años cuyo sueño es "convivir en relación" porque nunca ha estado casado y no ha tenido hijos.

"Mi prototipo de mujer a la hora de expresarse, hablar y comunicar es Rocío Monasterio. En físico y que me guste a la vista es Elsa Pataky", aclaró a las cámaras del programa de Carlos Sobera.

Su cita fue Marga, una profesora de inglés a la que sus alumnos la llaman "la correcaminos" porque siempre "voy corriendo porque llego tarde". Además, la mujer se consideró fan de los Ferrari.

La política no fue un problema para que Gabriel encandilara a Marga, que confesó ser de izquierdas. "Me excita mucho los hombres fornidos. Me gusta ver tus músculos", dijo en un momento de la cena. Finalmente, los dos decidieron irse juntos de la mano.