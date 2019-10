Kiko Jiménez se encara con Diego Matamoros y rompe con Sofía Suescun en su noche más dura en 'GH VIP' Ecoteuve.es 30/10/2019 - 10:25 0 Comentarios

El andaluz, expulsado por sorpresa de la repesca, se enfrentó al marido de Estela Grande

Gran Hermano VIP vivió este martes una de sus galas más convulsas con la emisión de un nuevo Límite 48 Horas. Jorge Javier Vázquez, que tendrá que volver a ser operado del ictus que sufrió el pasado mes de marzo, no tuvo una noche tranquila y tuvo que lidiar con los conflictos que se desarrollaron tanto dentro como fuera de la casa.

Kiko Jiménez se convirtió por sorpresa en el primer expulsado de la repesca dejando a Hugo y El Cejas a un paso de volver a convertirse en concursantes de pleno derecho. El andaluz fue el menos votado por los espectadores y regresó hundido a plató, donde se vio las caras por primera vez con Diego Matamoros tras el flirteo que mantuvo con Estela durante su paso por Guadalix de la Sierra.

Y a pesar de que ambos empezaron saludándose 'cordialmente', enseguida la tensión inundó el ambiente con el marido de la concursante lanzando a Kiko todo tipo de reproches. Diego acusó al andaluz de haber filtrado a la prensa un mensaje que le mandó después de haber intentado ponerse en contacto con él para solucionar su conflicto. "Has quedado como un rastrero y un mierda, que es lo que eres", afirmó Matamoros elevando el tono de la conversación.

"El más rastrero y el más mierda que hay aquí eres tú, eso para empezar. Si valoraras un poquito a la pedazo de mujer que tienes, me tratarías mejor, porque yo soy su amigo. Y tú eres un celoso empedernido", explotó Kiko poniéndose en pie para encararse con el defensor de la modelo. "Te lo voy a decir muy claro, en una escalita, como te gusta a ti. Como persona te califico con un cero, pero como manipulador, mierda y mentiroso, te doy un diez", insistió Diego, que acusó a Kiko (con doble sentido) de haberse hecho "pajas mentales" con su mujer.

Las palabras de Matamoros enfadaron aun más al expulsado enzarzándose ambos en una dura bronca que obligó a intervenir a Jorge Javier Vázquez. "Ya no os vais a ir de viaje los cuatro juntos, ¿no?", bromeó el presentador para intentar relajar el ambiente. Kiko afirmó entonces que él sí se tomaría un café con Estela cuando acabe el reality. "Mi mujer no sabe cómo eres de mierda", le soltó Diego antes de que Jorge Javier pusiera fin a la discusión para que la cosa no pasara a mayores.

Kiko rompe con Sofía y esta abandona hundida el plató

El de Sofía era el otro frente abierto que tenía que abordar Kiko tras su salida de la casa. Y es que antes, durante la gala, la navarra pudo ver una conversación de su novio con Gianmarco en la que este confesaba haber sentido "mariposas" por Estela. Una vez en plató, Kiko negó sus palabras a pesar de que había quedado en evidencia cuando creía que las cámaras no le estaban grabando.

"Yo te lo he preguntado por activa y por pasiva: te gusta Estela, Kiko, no pasa nada, si yo lo he visto. Lo que me molestó y me jodió, es que me dijeras que no. Por eso considero que has sido un puto mentiroso en ese vídeo. Y me ha dolido", le reprochó la navarra. "¿Tú has visto mi comportamiento en la casa estos días? ¿Me has visto distante en la casa?", le preguntó su novio, que aseguró que entre él y Estela solo había "amistad".

"Estoy harto de dar explicaciones. Ya no las voy a dar más", sentenció Kiko mientras Sofía le llamaba "mentiroso". "¡Si me consideras un mentiroso, se acabó! No estés con un mentiroso, a tomar por culo. Hemos roto, paso. Estoy hasta los cojones de dar explicaciones", dijo contundente el joven mientras Sofía abandonaba hundida el plató. "¡Estoy harto de pedir perdón! ¡No voy a seguir haciéndolo! ¡Si se quiere ir, que se vaya!", remató Kiko.