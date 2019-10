Jorge Javier Vázquez, hundido: confirma que tendrá que volver a operarse por el ictus que sufrió Ecoteuve.es 29/10/2019 - 18:09 0 Comentarios

El presentador pasará por el quirófano en diciembre, previsiblemente tras finalizar 'GH VIP 7'

Se confirma la peor noticia posible: Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a operarse tras sufrir un revés en su proceso de recuperación por el ictus que sufrió en marzo. Ha sido el propio presentador quien lo ha comunicado después de someterse a una prueba médica.

"Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", ha escrito en Instagram junto a una fotografía en la que se ve una vía en uno de sus brazos.

Jorge Javier habló de ello en Sálvame y desveló que todo se debe a un problema en uno de los sten que le colocaron tras el ictus. "Tiene un estrechamiento muy leve, muy leve, muy leve, de menos de un 20%, de un 15%, y que cabría la posibilidad de que tuviera que someterme a una nueva intervención", dijo a mediados de este mes.

De hecho, la semana pasada el presentador dedicó su blog de Lecturas a su posible vuelta al quirófano: "Cuando el médico apareció en la habitación y me dijo que a lo mejor tenía que volver a operarme, se me vino el mundo encima", escribió "triste" y "apagado".

La operación, tal y como ha señalado Jorge Javier, será antes de Navidad, quizás coincidiendo con el final de GH VIP 7. Queda saber, por tanto, si podrá hacerse cargo de GH DÚO a las vueltas de las vacaciones o, por el contrario, el catalán descansará y Telecinco tendrá que buscar sustituto.