Omar Montes: "He rechazado entrar en 'GH DÚO' con Isabel Pantoja"

ECOTEUVE.ES entrevista al cantante, que arrasa con 'Alocao', su tema con Bad Gyal

"He ganado un reality pero no soy ningún friki. Soy número uno en España"

"Iba a estar en 'Idol Kids', pero no pudieron cuadrar mi agenda", dice

Omar Montes arrasa en la música. El ganador de Supervivientes 2019 y Bad Gyal están haciendo historia con Alocao. El tema se ha convertido en el mejor debut en Spotify, superando a Rosalía y su Con altura. Las cifras son de récord: en YouTube, suma más de cuatro millones de reproducciones, es decir, más de un millón al día.

"Poco se habla de lo guay que estoy yo ahora en la música", dice Omar, que afirma que ha roto "estereotipos" al triunfar tanto en la tele como en en su faceta como artista. "Me tratan como un friki, pero yo tengo poco de eso", dice.

Omar Montes, por otra parte, desvela a ECOTEUVE.ES que Telecinco le ofreció participar en GH DÚO con Isabel Pantoja pero que lo rechazó por falta de tiempo. Casi estaba hecho también su fichaje por Idol Kids, pero la agenda se lo impidió.

Youtube Video

Enhorabuena. ¿Te esperabas este exitazo?

Ha sido de sorpresa todo. Yo no me esperaba este bombazo y estoy superagradecido a todo el mundo por la acogida que está teniendo el tema. Estoy como en una nube.

¿Cómo surgió este 'flechazo' con Bad Gyal?

Pues de la manera más simple del mundo. Estaba en una discoteca y ella estaba pinchando y bailando. La vi y dije: 'jolín, qué niña más guapa, qué bien baila'. Le dije a un amigo que si me la podía presentar y resultó ser su prima.

Empezamos a hablar, la vi una chica con un montón de talento y superbuena onda y nos hicimos amigos. Un día estaba en el estudio componiendo y cuando tenía la canción hecha, le escribí y se la mandé: "Mira, la he hecho pensando en ese día en el que te conocí, que me tenías alocao". Se echó a reír y, al final, quedamos, grabamos esa canción y ya de gratis, hicimos otra.

¿Qué te vuelve loco de la reina del dancehall?

Porque es la típica mujer que puede hacer todo y no necesita ayuda de un hombre ni nada. Es como mi abuela, ¿sabes? Es una mujer con un montón de talento y superguapa. Todo lo que te pueda decir de la Bad Gyal es poco. Es increíble.

Sorprende el tremendo salto que has pegado en el mundo de la música.

Me acaban de decir que he hecho récord superando a Rosalía y creía que era de broma. Me he quedado flipando y yo soy muy fan de ella.

¿Ves más cerca una colaboración con ella?

Ya hablé en su día para hacer algo juntos. Yo me llevo muy bien con ella. Si surge algún día, sí. Sería un placer para mí, porque Rosalía me encanta.

¿Dónde está tu techo en tu carrera en la música?

Mi meta era que los míos y yo pudiéramos vivir de ella, ¿me entiendes? Yo tenía que buscarme la vida por ahí y estaba harto ya. Ahora, si me apetece ir al cine con mi familia, podemos ir. Antiguamente, estaba la cosa malamente.

A nivel personal, me gusta mucho Ñengo Flow y he hecho un tema con él, que era mi sueño. Voy a grabar del 4 al 8 de noviembre el videoclip a Puerto Rico. Me están pasando cosas que en la vida me hubiera imaginado.

En el caso de que te propusieran participar en otro reality, ¿aceptarías?

Ya me lo han propuesto, pero no tengo tiempo.

¿En cuál?

En GH DÚO, pero les he dicho que no. Para un Supervivientes All Star molaría mazo.

¿Con quién te hubiera gustado entrar?

Con mi mama o con Isabel.

¿Isa P?

No, no. Isa madre.

¿Y por qué?

No sé, me lo dijeron para entrar con ella.

Lo que sí se dijo es que podrías haber sido juez de Idol Kids con ella. ¿Qué hay de cierto?

Sí, iba a estar. Lo que pasa que no salió porque como se tenía que grabar muchos días y yo muchos fines de semana estoy fuera y ya tenía la mitad del dinero por adelantando, al final no pudieron cuadrar mi agenda. Me hubiera encantado. Ya estaré, me encanta trabajar con los niños.

¿Cómo valoras el debut musical de Isa P?

Bien, cada uno se gana la vida como puede. Ojalá le vaya bien.

¿Crees que concursar provocaría una pérdida de prestigio?

En EE.UU. está más normalizado, los famosos hacen realities y movidas y no pasa nada. Aquí, sales en uno de ellos y eres un friki. Pues yo acabo de romper estereotipos. Ya estáis viendo que acabo de salir de un reality y no soy ningún friki. Soy número uno en España.

Poco se habla de lo guay que estoy yo ahora en la música, que me he ganado un doble disco de platino con La Rubia y encima soy ganador de Supervivientes. ¿Y eso quién lo hace? ¿Hay algún artista más que lo haya ganado? Me tratan como un friki pero yo tengo poco de eso. Un friki no lograría las cosas que estoy consiguiendo yo.

¿Cómo reaccionas cuando te llaman así?

No me lo llaman y menos a la cara porque saben que tengo mala sombra y podemos salir enfadados. Pero sé que había gente que no creía en mí porque salía en la televisión. He demostrado que valgo para la tele y para la música, estoy rompiendo estereotipos, haciendo discos de oro, platino, doble platino, cantando en las mejores discotecas... Lo que estoy haciendo es para callar bocas y las malas lenguas que me criticaban. ¿Ahora qué?

¿En qué invertiste los 200.000 euros del premio?

En comprar una casa a mi hijo para dejarle la vida solucionada.

Hace poco, se hizo viral la prueba de una chica que versionó tu tema La rubia en el casting de Operación Triunfo.

Sí, sí. Lo vi. Me llevo muy bien con ella, me agregó a Instagram. Es muy simpática. Le dije que lo peta, que siga probando suerte, que mola.

¿Te gustaría visitar la academia de OT?

Algo me habían dicho. Igual sí me acercaré.

¿Crees que España podría ganar Eurovisión con tu música?

Para reírme un rato sí, pero para ganar no lo veo.

Ahora que vamos a entrar en campaña electoral. ¿A qué partido político pondrías tus canciones?

A todos, porque mi música es muy bonita porque vale tanto para los unos como para los otros.