Mari Carmen Torrecillas, la madre más famosa de 'QQCCMH', tiene cáncer de ovario: "Es el peor momento de mi vida" Ecoteuve.es 29/10/2019 - 12:57 0 Comentarios

La también concursante de 'SV 2016' cuenta que se está sometiendo a quimioterapia

Mari Carmen Torrecillas, una de las madres más emblemáticas de Quién quiere casarse con mi hijo, ha desvelado que padece un cáncer de ovario. La progenitora de Fran en el programa de Cuatro se ganó la simpatía de los espectadores gracias a su acento jienense y sus expresiones.

La jornalera ahora está pasando el "peor momento de mi vida". Mari Carmen explica en una entrevista a La razón que hace dos meses empezó a sentir "unas molestias en el abdomen" al trabajar.

"Fui al médico, no encontraban el motivo, hasta que en una de las pruebas descubrieron un tumor en uno de mis ovarios. Tengo cáncer", dice Mari Carmen, que aunque no ha perdido el apetito sí se le ha caído el pelo: "Tengo pelucas y gorros para tapar mi calvicie".

"Estoy con el primer ciclo de quimio y tienen que darme otro, a partir de ahí, supongo que los médicos valorarán y pondrán fecha para meterme en el quirófano", confiesa. "Estoy deseando que sea cuanto antes para que me quiten el bicho que llevo dentro".

Carmen Torrecilas: "Mila Ximénez en 'GH VIP' me está ayudando a pasar el tiempo

Como no podía ser de otra forma, Carmen está recibiendo el apoyo de su hijo Fran. "La lucha se gana sonriendo, y tu sonrisa cambió muchas vidas para los que fuiste su medicina. Nos toca ser la tuya", escribió en Instagram.

Carmen Torrecillas concursó también en Supervivientes 2016 después de ganar Pasaporte a la isla. Su mala relación con Mila Ximénez en Honduras marcó su reality. "No le guardo rencor, le perdono el daño que me hizo. Es más, estoy siguiendo GH VIP y me está ayudando a pasar el tiempo mientras estoy con mi enfermedad", dice.