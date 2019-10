Un comensal sonroja a su cita en 'First Dates': "Tienes unos buenos pechos para ser asiática" Ecoteuve.es 29/10/2019 - 12:09 0 Comentarios

"A mí en China me decían que era el Nacho Vidal, pero en España no tanto"

Frans y Saskia protagonizaron una cita muy sexual en First Dates. Este barcelonés de 41 años confesó que el trabajo le había quitado mucho tiempo para poder conocer a chicas y es que, hace poco, ha montado una tienda de patinetes.

El programa le emparejó con Saskia, una holandesa de origen coreano que vive en Barcelona con sus dos hijos desde hace seis años. Frans contó que había vivido en Polonia, Rusia y en China.

Ya en la mesa, la cita subió de temperatura con las preguntas que propone First Dates: "¿El tamaño importa?" "Sí, pero depende si el chico es un poco más creativo. Depende de la persona", respondió Saskia entre risas a lo que él afirmó que "en China me decían que era el Nacho Vidal, aunque en España no tanto".

Luego, Saskia tuvo que responder por su frecuencia sexual preferida. "Cada día", dijo primero para después pasar a decir que le gustaba tener sexo entre dos o tres veces a la semana. "Lo importante no es la cantidad sino la calidad", dijo él.

En un ambiente de confianza, Frans se atrevió a realizar una pregunta un tanto indicreta: "Tú que eres asiática, tienes unos buenos pechos, ¿no?". "Porque tengo dos hijos", respondió ella a lo que él espetó "o sea que cuando tienes dos hijos, crecen". "Y no bajan", sentenció ella. [VÍDEO]