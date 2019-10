Beatriz Luengo desvela el secreto de los desnudos de 'Un paso adelante' Ecoteuve.es 29/10/2019 - 11:34 0 Comentarios

La artista acudió como invitada a 'La Resistencia', el programa de David Broncano

Beatriz Luengo se dio a conocer a través de una de las series más exitosas de la televisión: Un paso adelante. La artista -ahora triunfa como cantante y compositora- compartió protagonismo con Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol.