Jorge Javier se mofa en directo de Albert Rivera con Belén Esteban: "Deberías votarle, no le queda nadie" Ecoteuve.es 28/10/2019 - 19:24 0 Comentarios

Pide a la colaboradora que le muestre su "simpatía" ante el posible batacazo electoral de Ciudadanos

La política se ha vuelto a colar en el plató de Sálvame a dos semanas de las Elecciones Generales del 10N. Jorge Javier se ha mofado en directo de Albert Rivera aconsejando a Belén Esteban que votase a Ciudadanos para intentar salvar el naufragio que prevén las últimas encuestas.

La colaboradora ha afirmado que no iba a desvelar su intención de voto porque es "una cosa secreta" mientras que Kiko Matamoros tenía claro que va a depositar su confianza al PSOE.

Lea también: El comentario de Santiago Abascal que ha descolocado a Susanna Griso: "Es duro, ¿verdad?"

"He votado a tres porque hay otros dos que no los quiero ni ver y los tres partidos me han defraudado. Espero que el que salga haga algo", ha dicho Belén a lo que Jorge Javier ha señalado que ahora podría votar al de "Errejón, Más País".

A continuación, el presentador en tono jocoso la ha recomendado votar a Ciudadanos: "¿Sabes a quién deberías votar? Yo votaría a Albert Rivera porque no le va a votar ni tú. Deberías de mostrarle tu simpatía". "Le queda poca gente", ha espetado Matamoros a lo que Jorge ha zanjado: "Vamos, no le queda ni a él".