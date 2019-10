Raquel Salazar explota contra la "niñata" de Belén Esteban: "Si por tu hija matas, yo por la mía muero" Ecoteuve.es 28/10/2019 - 17:44 0 Comentarios

La madre de Noemí carga contra la colaboradora por sus críticas hacia la concursante de 'GH VIP'

A Raquel Salazar no le ha gustado nada que Belén Esteban llamara "mueble" a Noemí Salazar y que esta reconociera que nunca había cogido un autobús. La madre de la concursante ha explotado contra la colaboradora de Telecinco.

"¿Te estás vengando, Belén? Me tienes un poco harta, 'belencita", dice la Salazar a través de Instagram Stories. "Tú, que eras una 'quejista'. Tú que has sido una pesada toda la vida con Jesulín de Ubrique y luego con el Págame [en referencia a Toño Sanchís".

"Mi hija no ha cogido autobús y tu no has cogido nada. Ya has dicho la gracia del autobús siete veces. Mira, tú llevas toda la vida con taxis, sin saber conducir... ¿Qué malo es eso, cariño? ¡Pesada! Pues si no ha cogido nunca el autobús, olé por mi hija que no tiene vida corrida y no está despendolada", continúa.

"Si tú por tu hija matas, yo por mi hija muero"; sigue diciendo llamándola después "niñata" y falsa". A continuación, afirma que ellas "no somos ex de nadie, no damos braguetazos con nadie y no tenemos peleas con nadie", recalca ensalzando a Las Salazar.

Por último, Raquel dice que ellos "tienen el Sálvame, El mediodia para defenderse y todos se tienen que callar", además de extender su ataque a Frigenti, un "pelota" para ella. "Vosotros os podéis defender porque tenéis programa y yo me defiendo con mis redes".