Isabel Pantoja, dispuesta a dar las Campanadas en Telecinco con Jesús Vázquez: "Si estoy con él, sí" Aaron Espí 28/10/2019 - 16:56

La tonadillera no confirma aun su presencia en la noche de Fin de Año junto al presentador

Jesús Vázquez es, por ahora, el único confirmado por una cadena generalista para presentar las Campanadas de Fin de Año. El presentador, que acaba de terminar las grabaciones de Idol Kids, se comerá las uvas desde la Puerta del Sol para Telecinco.

La duda, por tanto, es saber quien le acompañará desde el balcón y lo cierto es que desde el principio sonó con fuerza el nombre de Isabel Pantoja. La presencia de la artista podría frenar el efecto Pedroche, la elegida los últimos años de Antena 3, cuyo vestido se ha convertido en todo un evento.

Este lunes, con motivo de la rueda de prensa del talent infantil de Mediaset, el presentador y la juez han charlado sobre ello en su encuentro con los medios, entre los que estaba ECOTEUVE.ES.

"Yo las doy seguro, pero la cadena aun no ha anunciado nada. No me lo dicen ni a mi", ha dicho sobre la posibilidad de que la tonadillera esté con él. "No sé a quien me va a acompañar o a quien voy hacer compañía yo, pero si fuera ella me encantaría".

Por su parte, Pantoja juega al despiste al mismo tiempo que se echa flores: "A mi no me han dicho nada, la verdad. ¿Sabes qué pasa? El año que di las Campanadas fue el más visto de esta cadena [a Jorge Javier y ella les vieron 3.266.000 espectadores con un 22,1%] y, entonces, todos los años, como sale mi imagen, todo el mundo se cree que voy a volver".

Pero, ¿a Isabel Pantoja le gustaría volver a dar las Campanadas? "Si estoy con Jesús Vázquez, sí", responde alto y claro. Opinión que comparte el gallego: "Sería muy divertido porque tenemos muy buen rollo. Nos mandamos notas de voz y mensajes desde por la mañana. Es un cachito de historia reciente".

Jesús Vázquez cuenta que su presencia en las Campanadas de Mediaset se fraguó en la cena de Navidad del año pasado, en la que le dio su "palabra" a Paolo Vasile. "El jefe me dijo ya te toca, no vaya a ser que te retires (...) Me comprometí y lo voy a hacer. Me gustaría hacerlo con cualquiera".