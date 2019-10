Susi Caramelo da la 'vida mártir' a Omar Montes: "¿Te asusta algo después de ver a Chabelita recién levantada?" Ecoteuve.es 13:41 - 28/10/2019 0 Comentarios

Ácida e hilarante entrevista de la reportera de Movistar+ al ganador de 'Supervivientes'

Susi Caramelo se está haciendo en una de las reporteras más populares de la televisión gracias a su frescura y naturalidad en sus entrevistas a famosos. La periodista de Las que faltaban ya se convirtió en Trending Topic hace unas semanas al enseñar sus tetas a cámara durante un photocall.

Esta semana, la reportera tenía como misión cubrir el acto de promoción de Halloween del parque de atracciones y Susi Caramelo entrevistó a Omar Montes, a quien dio "la vida mártir" con sus preguntas.

Lea también: El impresionante cambio físico de Yoli, la mejor amiga de Teté en 'Los Serrano': ¿a qué se dedica ahora?

"Ahora que Chabelita se dedica a la música. ¿Sabrías decirme tres diferencias entre ella y Rosalía? Y no me vale que me digas los cromosomas", lanzó en primer lugar al ganador de Supervivientes, que solo pudo echarse a reír: "¡Qué buena esa! Es que has ido al cuello...".

Pero la siguiente cuestión aumentó subió de nivel: "¿Crees que después de ver a Chabelita recién levantada te va a asustar algo aquí hoy?". El cantante respondió que ella "tiene un sex appeal especial que muchos no conocéis".

Susi Caramelo se despidió lanzando un dardo: "Bueno, que tengas cuidado si entras en la casa del terror, que tú tienes el listón muy bajo. A ver si te va a pasar como en las discotecas".