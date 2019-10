Isabel Pantoja se estrena en 'Idol Kids': "Lo he pasado fatal, pero he aprendido mucho de Edurne" Ecoteuve.es 28/10/2019 - 13:29 0 Comentarios

La tonadillera, flamante fichaje de Mediaset, debuta como jurado de niños

"Esta ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida artística"

Telecinco es el décimo país que pone en marcha la versión infantil de Idol, una de las marcas más populares en el mundo de los talent shows. El programa llegará en los próximos meses y con él la cadena recupera un género -sigue teniendo Got Talent, que no es solo musical- que perdió cuando La Voz se fue a Antena 3.

Jesús Vázquez repite como presentador. "Cuando le ponemos al frente de un talent estamos mandando un mensaje al público: este es el nivel de importancia que tiene este programa para nosotros", ha dicho Manuel Villanueva, director de Contenidos de Mediaset, durante la presentación del formato.

"Volver a hacer un talent para mí es como volver a casa. He hecho de todo, pero en los programas de talento con niños estoy como pez en el agua", ha explicado el presentador ante los medios de comunicación.

Pantoja: "Jamás pensé que iba a ser jurado de un programa. Y encima de niños..."

Pero, sin duda, el plato fuerte de Idol Kids es el debut de Isabel Pantoja como jurado tras firmar un contrato con Mediaset que incluía, en primer lugar, su participación en Supervivientes y, después, su estreno en un programa musical.

"Estoy muy feliz. He trabajado mucho en televisión, pero esta ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida artística. Jamás pensé que iba a ser jurado en un programa. Y encima juzgar a niños... Lo pasé fatal al principio", ha confesado. "He aprendido mucho de Edurne", que tiene experiencia en Got Talent.



Junto a Pantoja y Edurne, estará Carlos Jean, el tercer miembro del jurado, que también debuta en un talent.