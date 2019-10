Rifirrafe entre Albert Rivera y una ciudadana vasca en 'El objetivo' de Ana Pastor: "No me ha contestado" Ecoteuve.es 28/10/2019 - 11:12 0 Comentarios

El líder de Ciudadanos protagoniza un tenso momento con una mujer por el cupo vasco

El Objetivo de Ana Pastor continuó con la ronda de visitas de los líderes políticos de cara a las elecciones generales del 10N. Este domingo, el programa de La Sexta recibió a Albert Rivera. El cabeza de listas de Ciudadanos protagonizó un tenso momento con una ciudadana por el cupo vasco.

"Buenas noches Alberto", empezó dirigiéndose Edurne Puerta, una desempleada que procedía de Barakaldo, y que quiso saber que "tiene en contra" la formación naranja contra el cupo vasco y si "sabía decir cuánto aporta el Gobierno vasco al Gobierno central".

Lea también: El comentario de Santiago Abascal que ha descolocado a Susanna Griso: "Es duro, ¿verdad?"

"Ya sabe que si usted quiere eliminar el cupo vasco tiene que reformar la Constitución y también pasar por el parlamento vasco, donde ustedes no tienen representación, así que creo que lo tendrán difícil", añadió la mujer.

Tensión entre Albert Rivera y una ciudadana por el cupo vasco

Rivera reconoció que es un sistema "constitucional" y que que lo que le parece mal es que "se calcule en un cuarto oscuro entre el Gobierno de España y el vasco". "Tiene que ser un cálculo con auditoría, con un tercero", dijo señalando a continuación que muchos economistas creen que ese cálculo es "insuficiente": "Hay que aportar más".

Tras un tenso intercambio de opiniones, Edurne insistió: "¿Lo eliminaría entonces?". "Necesitaría 220 escaños y desde luego no lo vamos a hacer", contestó Rivera a lo que ella repreguntó: "No me ha contestado. ¿Lo eliminaría?". "No tengo 220 escaños". "Cuando los tuviese, ¿lo eliminaría? Le estoy preguntando. Es superfácil. Sí o no". "A mí no me gusta que haya un sistema distinto porque todos somos iguales", zanjó el político.