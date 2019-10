Tensión entre Cristina Pardo y el portavoz de la Fundación Franco: "Me gustaría irme sin que me ofendiera" Ecoteuve.es 28/10/2019 - 9:50 1 Comentario

La entrevista de la presentadora a Jaime Alonso se convierte en un intercambio de zascas

Cristina Pardo entrevistó este domingo en La Sexta al portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso. La charla acabó convirtiéndose en un reparto de zascas entre uno y otro.

"Me hubiera gustado que el Gobierno, ya que ha organizado el show, lo hiciese completo y llevase a la opinión pública cómo se procedió a desenterrar al anterior jefe del Estado, y con qué poca delicadeza y tacto se ha tratado con un muerto", dijo Alonso. "Bueno, Jaime, Franco tampoco tenía como fuerte la delicadeza", espetó la presentadora.

Otro de los momentos clave fue cuando el portavoz de la fundación se quejó de que no se valorase la figura de Franco de forma "objetiva". Incluso afirmó que "la Ley de Memoria Histórica es totalitaria".

En ese momento, el entrevistado creyó oír algo de la presentadora que no había escuchado bien. "No me ha oído porque no he querido decir lo que pienso", comentó Cristina Pardo entre risas. "Si el programa es suyo, diga lo que piensa".



Pardo también preguntó por qué a la familia no le gusta Mingorrubio para enterrar al dictador. "Nos gustaría que estuviese donde habían decidido cuando falleció. Ningún muerto debe moverse de su tumba", dijo Alonso. Esta respuesta dio paso a un nuevo zasca de Pardo: "Por lo menos Franco tenía y tiene tumba".

Al final de la entrevista se produjo otro rifirrafe entre presentadora y entrevistado, que seguía hablando a pesar de que Pardo le había despedido. "No se quiere ir a pesar de que somos una tele manipuladora". "Me gustaría irme sin que me ofendiera", respondió Alonso.