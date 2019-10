Fuerte encontronazo entre Lucía Pariente y Diego Arrabal: "Poco te dieron en 'Sálvame' para lo que te tendrían que haber dado" Ecoteuve.es 27/10/2019 - 12:17 0 Comentarios

La madrileña acudió a 'Viva la vida' para hablar de su hija, Alba Carrillo

Lucía Pariente fue una de las invitadas de Viva la vida para comentar el paso de su hija, Alba Carrillo, por GH VIP 7. En la última gala del programa, la modelo sufrió un ataque de nervios y tuvo varios desencuentros con el resto de sus compañeros, incluso con sus propias amigas.

Entre los colaboradores estaba Diego Arrabal, que no dudó en arremeter contra Lucía Pariente y Alba Carrillo: "Yo la tengo a ella como a la hija como dos mentirosas que es lo que son". Estas palabras no gustaron a la madre de la concursante y afirmó que "vamos a sentar las bases. Tú tampoco eres agradable en nuestras vidas".

El 'zasca' de Lucia Pariente a Diego Arrabal

"Vemos a una Alba Carrillo que se quiere ir. ¿Por qué no se va? Que renuncie al premio y pague lo que tiene que pagar y salga de GH. Alba está por pura pasta", prosiguió el colaborador mientras Pariente contestaba que "mi hija está por trabajo, por dinero y porque le da la gana. Tú cuando se ha referido Marisa a un viaje que hiciste ¿Era por estar acompañándonos o por dinero?".

La reacción del fotógrafo fue inmediata y aseguró que "lo hice para destaparos. Y no saqué el vídeo porque me daba pena Alba". "Yo jamás he querido dar pena y menos a personas como tú. Poco te dieron en Sálvame para todo lo que tendrían que haberte dado", concluyó la madrileña.