Sale a la luz el secreto mejor guardado de María Patiño y Mila Ximénez: "No nos mirábamos a la cara"

La colaboradora de televisión destapa los inicios de su relación con la presentadora

La participación de Mila Ximénez en GH VIP está dando mucho que hablar. La colaboradora de televisión ha confesado a sus compañeros algunas de sus enemistades y anécdotas que ha vivido durante toda su etapa profesional. Lo que nadie esperaba era que la concursante y una de sus compañeras de Sálvame comenzasen con mal pie.

La andaluza estaba en el confesionario hablando con Estela Grande y le expresó que María Patiño y ella se veían y no se saludaban: "Yo con María me llevaba fatal. Me le ha encontrado en alguna peluquería y no nos saludábamos. Y yo pensaba que era una antipática".

Jorge Javier Vázquez el 'cupido' de María y Mila

Además, Ximénez desveló como fue su primer encuentro: "Un día me la encontré en Sevilla que fui a un barco con mis hermanas y una de ellas era muy fan suya, me dijo que quería saludarla y le dije 'y una mierda'" y añadió que "ahora es íntima amiga mía, la amo. Es la más divertida del mundo".

Unos minutos más tarde, Patiño desde el plató de Socialité ha subrayado las palabras de su amiga: "Ha contado la realidad de nuestra relación. "Nunca hemos tenido química, no nos saludábamos y no nos mirábamos a la cara".

Además, ha confesado que Jorge Javier ayudó a su acercamiento: "Él hizo mucho porque siempre utilizaba una frase que es '¿Tú crees que yo voy a querer a alguien que sea mala persona?'".