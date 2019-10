El ingreso hospitalario de Jorge Cadaval ('Los Morancos') que ha alertado a todos sus seguidores Ecoteuve.es 26/10/2019 - 14:53 0 Comentarios

El cómico ha publicado un vídeo explicándose para tranquilizar a sus acérrimos

Jorge Cadaval, componente de Los Morancos, es uno de los humoristas más prestigiosos y conocidos a nivel nacional. Sin embargo, el andaluz se ha convertido en noticia tras publicar una fotografía en Instagram en la que aparece en un hospital junto a algunos trabajadores.

"Con el SUAP Sevilla, quiero daros las gracias de corazón por cómo me habéis tratado. No os preocupéis, está todo bien", escribía Cadaval junto a la imagen. El humorista hizo este comunicado al trascender la noticia y muchos de sus seguidores preguntarle por su estado de salud.

Jorge Cadaval en el hospital tras sufrir vértigo

Unos día más tarde, el hermano mayor de Los Morancos publicó un vídeo en Instagram en el que explicaba la razón de su fotografía en el hospital: "No he estado ingresado. He tenido un periodo de vértigos. Y el vértigo lo que da es que te tienes que parar un poquito, pero yo no puedo parar".

"Estoy perfecto. Muchas gracias por preocuparos. Y gracias a los periódicos por informar tan bien", prosiguió Jorge Cadaval con el humor que lo caracteriza mientras bailaba y cantaba flamenco. El cómico alegra hasta en sus momentos más bajos.