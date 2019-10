Pol confiesa sus sentimientos a Adara en 'GH VIP': "Yo te veía como la madre de mis hijos" Ecoteuve.es 26/10/2019 - 14:02 0 Comentarios

Los concursantes mantienen una conversación para zanjar los problemas del pasado

Pol y Adara se conocieron en GH 17 y comenzaron una bonita y criticada relación sentimental. Sin embargo, cuando ambos salieron de la casa, todo se truncó y terminaron su noviazgo. Tras dos años sin verse ni hablar, los jóvenes se han reencontrado en GH VIP 7.

Contra todo pronóstico, el catalán y la madrileña han logrado limar asperezas y forman parte del mismo bando en la casa. No obstante, no habían tenido la conversación pendiente que necesitaban para terminar de zanjar el pasado y los problemas que derivaron de su relación. Ahora, los dos han visto conveniente hablarlo y han confesado lo que sentían el uno por el otro.

"Fue muy intenso lo que vivimos, para bien y para mal", comenzó la de Madrid y añadió que "estaba muy dolida por todo lo que habíamos vivido, cuando salimos arrastramos mucha mierda del programa y creo que no fue capaz de superarlo, éramos muy inmaduros también los dos".

Pol Badía y Adara Molinero se abren en GH VIP 7

Pol se sinceró y desveló lo que sentía por Adara cuando estaban juntos: "Yo te veía como la madre de mis hijos, como la mujer con la que iba estar toda la vida, pero si ahora estar enamorada me alegro mucho por ti, de que estés con tu chico y hayas tenido un niño. Te veo y es como si estuviéramos en el otro GH, a veces me sale llamarte 'cuchu'".

Además, Adara aprovechó para preguntar acerca de su relación con Joao: "¿Por qué en esa situación no te gustaba Miguel y ahora te gusta Joao?". Pol se mostró tajante en su respuesta y dijo que "no me gustaba, no había atracción física. Lo que pasa que si al cabo de tres años, por circunstancias, acabo con un hombre, es otro tema".