La hija la extriunfita Leticia Pérez, fallecida a causa de un cáncer, emociona a Noemí Galera con su casting para 'OT 2020'

La sevillana probó suerte para entrar en el programa musical de RTVE

El casting de OT 2020 dio su pistoletazo de salida el pasado 7 de octubre en Barcelona. Asimismo, el equipo del programa musical puso rumbo a Sevilla para seguir conociendo aspirantes. Entre las miembros del jurado estaban Noemí Galera y Mamen Márquez, quienes se emocionaron con la historia de una de las candidatas, Leticia Gabina.

"Ahora mismo estoy estudiando Turismo y he decidido presentarme a OT porque siempre me ha encantado cantar", comenzó la joven, que ya había reconocido la directora de la academia. Además, Leticia añadió que "mi madre era música y mi padre es guitarrista y siempre me ha encantado la música, siempre he estado rodeada de ella".

La joven decidió cantar Hurt de Christina Aguilera para probar suerte y pasar a la siguiente fase, cosa que consiguió ya que fue una de las ocho clasificadas. Fue en ese momento cuando Galera desveló las razones de la emoción en su rostro: "Bueno, nos conocemos. O conocíamos a alguien importante para ti".

"Mi madre se llamaba igual que yo, pero en vez Gabina era Pérez", manifestó la aspirante mientras añadía que "fue concursante de la tercera edición de OT". Leticia Pérez falleció a los 35 años de edad el verano de 2012 a causa de un cáncer que no pudo superar. Noemí Galera fue uno de los rostros televisivos que quiso mostrar un mensaje de afecto en Twitter cuando todo ocurrió.