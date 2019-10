El tenso final de una cita en 'First Dates': "No creo que seas el tipo de nadie" Ecoteuve.es 26/10/2019 - 11:53 0 Comentarios

El actor manifestó en el dating show que no le gusta el acento mexicano

Mariana, una mexicana de 22 años, llegó de la mano de su gemela para encontrar el amor en First Dates. La joven aseguró que "me gustaría una relación estable en la que los dos seamos adultos". Su cita fue Balder, un ilustrador de 31 años que expresó que "me juzgan mucho por mi look pero para mí no es importante que lo hagan".

Nada más entrar, Balder se encontró con las dos gemelas pero no sabía con cual de ellas tendría la cita. Todo empezó a torcerse cuando Lidia Torrent desveló que sería Mariana la que compartiría velada con él. "La verdad, honestamente, me decepcioné", expresó la mexicana.

No obstante, el actor tampoco empezó la cita contento: "No es acorde a mis estándares. A mi me gustan las chicas atléticas, más esbeltas y con otros rasgos que me comuniquen". Durante la cena hablaron de cine, viajes y comida internacional pero no surgió la chispa entre ellos.

El desencuentro de Balder y Mariana en la decisión final

Al final de la cita, los comensales se dirigieron al confesionario para determinar si querían seguir concediéndose fuera del programa. El primero en manifestar su opinión fue Balder, quien dijo que "hemos comido de puta madre, nos hemos hinchado a cerveza pero no eres mi tipo". Estas palabras no agradaron a Mariana y exclamó que "¿No soy tu tipo? ¡Qué bueno! Tú eres menos mi tipo".

Asimismo, el murciano aseguró que la decisión es porque "no me gusta el acento mexicano". La estudiante de cine no dudó en arremeter contra el joven diciéndole que "no creo que seas el tipo de nadie, la verdad. Eres como un personaje salido de un cuento, el peor cuento que hayan escrito".