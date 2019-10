Cristina Pedroche podría dejar de dar las Campanadas: "Este año debería despedirme" Ecoteuve.es 15:05 - 25/10/2019 0 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' desvela algunas pistas de su vestido

Las Campanadas están a la vuelta de la esquina y es por ello que ya se está comenzando a hablar sobre el vestido que llevará Cristina Pedroche. La colaboradora de Zapeando lleva cinco años dando la bienvenida al año nuevo desde la Puerta del Sol. No obstante, la vallecana ha anunciado que este podría ser su última vez.

La colaboradora de El Hormiguero asistió a la entrega de premios de Cosmopolitan y los periodistas le preguntaron sobre su vestido para el próximo 31 de diciembre. Fue en ese momento cuando Pedroche anunció su posible fin de etapa: "Este año ya debería de despedirme, después de esto no hay nada más... El vestido es muy top, es muy fuerte, y yo los otros años no decía que fuera fuerte...", empezó diciendo.

Además, la vallecana ha expresado que para ella es una "tradición" dar las Campanadas: "Me da gusto, es un evento que nos hemos inventado nosotros y me gusta hacerlo. El día que se termina el trabajo es el mismo 31 de diciembre cuando doy la bienvenida al año nuevo", añade. "Para mí es importante hacerlo bien y que se vea bien el vestido", ha explicado.

Por último, Pedroche celebra su cuarto aniversario de boda con Dabiz Muñoz y ha expresado lo que siente por él: "Me ha tocado la lotería. No juego más a nada porque ya me ha tocado y sería egoísta intentar tener más suerte. Teniéndole a él lo tengo todo".