Apolonia Lapiedra deja loco a Broncano con su "batidora" sexual y el dinero que tiene en el banco Ecoteuve.es 25/10/2019 - 13:28 0 Comentarios

La actriz porno imagina una escena junto a Gerard Piqué y Jordi 'El Niño Polla'

Apolonia Lapiedra revolucionó este jueves el plató de La Resistencia con la divertida entrevista que le realizó David Broncano en el programa de #0. Los chistes se hicieron sólos mientras la actriz porno española más famosa del momento explicaba al humorista de los entresijos de su profesión.

El presentador le informó nada más empezar de que la entrevista que le hizo a su compañero Jordi 'El Niño Polla' era la más vista de la historia del late night en Youtube, seguida de la de Gerard Piqué. "Imagínate, para petarlo ya a tope, hacer una escena con Jordi y Piqué juntos", le propuso Broncano "para reventar Internet". Apolonia aprovechó la ocasión para fantasear con esa secuencia: "Ellos y yo por ahí en medio", dijo desatando las risas del público.

La actriz de cine para adultos desveló uno de sus mayores hitos en Estados Unidos: "Rodé para Blacked... y al último negro lo reventé yo", dijo Lapiedra en unas palabras que volvieron a provocar carcajadas en el patio de butacas. Para ello, Apolonia desveló la técnica sexual que utilizó para conseguirlo: "Le hice 'la batidora', que me la inventé yo. Me salió de forma espontánea", aseguró la invitada mientras Broncano confesaba que a él se la habían hecho.

"Cuando quieras que ya se corran, no te duran ni un minuto", añadió la intérprete. "Es el equivalente del succionador para hombres", señaló el cómico a la actriz, que logró disparar las búsquedas en Google de 'la batidora' durante la emisión del programa en Movistar+.

Finalmente, Broncano lanzó las dos preguntas sobre el sexo y el dinero que hace a todos sus invitados. Por un lado, Apolonia aseguró que tenía 20.000 euros en el banco y defraudó al presentador al decir cuántas relaciones sexuales había tenido en el último mes.

"Entre mi pareja, que tengo relaciones sexuales en tríos, orgías, intercambios de pareja... he follado más en la intimidad que en el trabajo", empezó diciendo. "Por lo tanto, ¿qué? ¿Cien?", insistió Broncano. "No hombre, te has pasado. Ponle diez... más no", reconoció.