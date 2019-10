María Patiño critica las "concesiones" del Gobierno a la familia Franco: "Me pareció bochornoso" Ecoteuve.es 13:09 - 25/10/2019 0 Comentarios

La colaboradora se suma a los rostros televisivos que opinan sobre la exhumación del dictador

La exhumación del dictador Francisco Franco ha suscitado todo tipo de comentarios, desde los que están a favor hasta los que consideran que es algo innecesario. La última en pronunciarse ha sido María Patiño desde el plató de Sálvame.

"Me ha parecido bochornoso el lugar que se le ha dado a la familia de Franco", dijo la colaboradora este jueves, horas después del traslado del dictador. "No se iba el abuelo, hoy se iba un dictador". Además, ha criticado la actitud del Gobierno: "Las concesiones con la familia, que viven de un patrimonio cuyo origen viene de un dictador, no las entiendo".

Lea también: Ana Rosa pide "mirar al futuro" tras la exhumación de Franco: "Esto se ha cerrado ya"

"Me ha afectado pese a ser un tema que por mi edad no he vivido. Viendo las imágenes se me ha revuelto todo porque he visto una solemnidad y una sensación de orgullo por parte de los familiares y se han olvidado que ahí estaba aun dictador que ha matado a muchísima gente", ha concluido la conductora de Socalité.