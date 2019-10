El golpe de efecto de un comensal de 'First Dates': "Mi cantante favorito es Omar Montes" Ecoteuve.es 12:50 - 25/10/2019 0 Comentarios

Carlos y Elisa hablaron de sus gustos musicales durante su cita en el programa

First Dates recibió una nueva oleada de solteros dispuestos a encontrar el amor en el dating show de Cuatro. Entre ellos, estaba Elisa, una mexicana de 30 años que reside en Madrid, y Carlos, un abogado de 32 años que quedó obnubilado al conocer a su cita: "Es el prototipo de mujer que yo busco".

Una vez se sentaron para disfrutar de la velada, hablaron de sus gustos musicales. Mientras que ella expresó que "me gusta el rock y el metal", Carlos desveló que su cantante favorito es Omar Montes, que le gusta "el flamenco y la música urbana" y que ha "coincidido con él en alguna discoteca y algún concierto suyo".

Tras una cita en la que ambos estuvieron "muy a gusto" fueron a la sala para conocerse un poco mejor. A ella le tocó darle un masaje a Carlos mientras que a él robarle un beso a Elisa. No obstante, la joven no quiso ya que "no doy besos en la primera cita".

Finalmente, se dirigieron al confesionario del programa para conocer el dictamen final. Elisa confesó que "no tendría una segunda cita como pareja pero como amigos si" y él que "no la tendría tampoco porque en un futuro no llegaría a funcionar, yo soy muy gitanillo".

Omar Montes estrena canción junto a Bad Gyal

Alocao es el nombre del nuevo tema que ha sacado Omar Montes con Bad Gyal. Doce horas después del estreno, el videoclip cosecha medio millón de visitas y más de 50.000 likes. La canción es mezcla de estilo urbano y flamenco. Además, apunta a ser uno de los éxitos de la temporada.