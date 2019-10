La Terremoto de Alcorcón aterriza en Netflix: "Mi próximo reto es ser chica del tiempo" Adrián Ruiz 25/10/2019 - 12:13 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la conductora de 'Niquelao!', versión española de 'Nailed It!'

"Si yo fuera directivo de Netflix, jamás se me hubiera ocurrido llamarme", afirma

"Ojalá vinieran los políticos a concursar, hay que meterlos bien en harina"

Netflix estrena este viernes 25 de octubre Niquelao!, la adaptación española del exitoso formato estadounidense Nailed It! La Terremoto de Alcorcón debuta como presentadora al frente de este loco talent show en el que, sobre todo, se premia el fracaso.

En el concurso, varios cocineros aficionados compiten por reproducir un complicado postre diseñado por un prestigioso chef. Eso sí, el programa no se lo pondrá nada fácil, ya que deberán hacerlo con todo tipo de obstáculos. "Lo guay es que en casa se vea que no hace falta ser un crack de la repostería, que no todo el mundo es perfecto y que no todo el mundo que es un masterchef acaba siendo un chef de estrella Michelín. Se pueden hacer mal las cosas y reírnos de esto", explica La Terremoto de Alcorcón a ECOTEUVE.ES.

Lea también: Netflix renueva 'La Casa de Papel' por una quinta temporada

La artista confiesa que le sorprendió mucho que pensaran en ella para este formato: "A mí, si hubiera sido directivo de Netflix, no se me hubiera ocurrido jamás llamarme, pero así ha salido, niquelao", reconoce Pepa Charro [así se llama realmente] antes de bromear con cual es su próximo reto en televisión. "Yo me veo como chica del tiempo".

¿Cómo le llegó la oportunidad de presentar este programa?

Todo el mundo pensó que era la persona ideal, parece que estaba escrito y que tenía que ser yo. Yo te juro que no confiaba para nada en mí. En esta profesión, o al menos yo, tenemos la maldita manía de que no van a salir las cosas y al final salen. Pues si salen, bienvenidas son. La sorpresa al final vino rodada. Recibí la llamada y no daba crédito. ¿De verdad voy a hacer esto yo? ¿De verdad voy a presentar un programa? Confiaron en mí y estoy encantada, ha sido un juego muy divertido.

¿Por qué cree que Netflix pensó en usted para esta labor?

Yo creo que se han inspirado en la presentadora americana, que también es una tía fuerte, con imaginación y muy loca. Es un formato muy colorista y si hay un personaje colorista en el panorama, La Terremoto es el personaje adecuado. A mí, si hubiera sido directivo de Netflix, no se me hubiera ocurrido jamás llamarme, pero así ha salido. (Ríe) Ha salido niquelao.

¿En qué consiste el programa?

Niquelao! es la versión loca de un programa de cocina como Masterchef. Es un talent de repostería en el que todos quieren hacerlo bien pero no lo consiguen. Y además, valoramos mucho que no lo consigan. Lo guay es que en casa se vea que no hace falta ser un crack de la repostería, que no todo el mundo es perfecto y que no todo el mundo que es un masterchef acaba siendo un chef de estrella Michelín. Se pueden hacer mal las cosas y reírnos de esto. Es una manera muy inteligente de jugar a esto.

¿A qué famosos veremos?

En cada programa, viene un invitado y hay muchas sorpresas. Viene gente muy divertida y con ganas de jugar y reírse conmigo. Vendrán Yolanda Ramos y Mariona Terés, a hacer un especial de Paquita Salas, vendrá Jordi Cruz (Art Attack), que es el que ha ideado la adaptación del formato, también Irene Junquera, que está ahora en boca de todos por GH VIP... Tenemos un elenco muy variado.

¿Era seguidora del formato original?

Sí, yo conocía la versión americana y la versión mexicana y que me haya tocado a mí es una gran sorpresa.

Ahora que vuelve la campaña electoral, ¿haría una versión con políticos?

Yo creo que sí, que deberían parar todo y demostrarle a España sus errores. Ellos que intentan hacerlo todo perfecto, que vengan y conozcamos su lado humano conociendo sus errores delante de un pastel. No estaría mal meterlos bien en harina.

¿Qué político diría que es el que menos se pringa?

Yo creo que ninguno. Ahora mismo, deberían entrar todos hasta el fondo de la cocina, fregar bien los hornillos, dejarlo todo niquelao y empezar de cero.

¿Cómo se le da a usted esto de la repostería?

Muy mal, muy mal... No soy nada habilidosa. Tengo un restaurante y hago lo que puedo. Pero la repostería no es mi fuerte. Ahora, para comer sí.

¿Se animaría entonces a concursar en Masterchef Celebrity?

De momento, no han apostado por mí. Nunca se sabe. A lo mejor hacemos el menú hacemos al revés, empezamos por los postres y acabamos por lo salado. Quién sabe. Aunque no sé yo si podría con tanta presión...

Y ahora que se ha atrevido Isabel Pantoja a participar en Supervivientes, ¿podríamos ver en el reality a otra gran artista como La Terremoto?

No, eso sí que no. Yo estoy una semana sin comer y me vuelvo loca. Para mí comer es muy importante y muy divertido. Yo eso de jugar con mi cuerpo, con mi mente y con mi vida de esa manera... Creo que no sería la persona adecuada y lo pasaría muy mal. Estaría para sufrir. No se puede decir que no a nada en esta vida, pero yo tengo muchas cosas que hacer de momento.

Tu cara me suena vuelve en 2020 con su octava edición en Antena 3. ¿Cómo influyó en su carrera el paso por el concurso?

Para mí queda un recuerdo, sobre todo, a nivel personal. Son muchas horas en plató con todos mis compañeros y creo que esa es la parte más bonita. A nivel profesional, claro que te aporta, porque requiere de un entrenamiento y de un esfuerzo y eso siempre suma. No me he convertido en la mejor cantante, ni lo pretendía, pero algo sí he ganado artísticamente.

Y ahora que ha probado esto de presentar, ¿qué otro gran formato le gustaría conducir?

Yo después de Niquelao! me veo como chica del tiempo. Yo creo que mi próximo reto es ese.