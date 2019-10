Pablo Casado confiesa a Pablo Motos el motivo por el que se ha dejado barba Ecoteuve.es 25/10/2019 - 11:50 0 Comentarios

El presentador entrevistó al líder del Partido Popular en 'El Hormiguero'

Pablo Casado analizó este jueves junto a Pablo Motos la situación del Partido Popular y la posición de la formación en las posibles negociaciones que deberá afrontar para un pacto de Gobierno. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista en El Hormiguero llegó en los primeros segundos de la misma, cuando el presentador sorprendió a su invitado con una pullita.

"Te veo cambiado, todo el mundo te lo dirá, por la barba", dijo el valenciano en alusión a la transformación que ha realizado Pablo Casado en los últimos meses. "Es que tenía que triunfar como tú", replicó entre risas el político antes de que el presentador le lanzara la pregunta que todo el mundo se ha hecho. "¿Me aseguras que ningún asesor político ha tenido que ver en el hecho de dejarte barba?"

"Totalmente. Yo me dejo barba todos los agostos y hay fotos de otros años. A mitad de agosto fue la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y me pilló con barba", empezó recordando. "Se montó tal revuelo que, como no ha disgustado, es muy cómodo, gano 10 minutos todos los días, a mis hijos y a mi mujer les gustó, aquí estamos", afirmó el líder del PP.

Pablo Motos siguió con este asunto planteándole si lo había hecho porque "te parecías a Rivera y os confundían". Pablo Casado negó con la cabeza mientras que el presentador le soltó una pullita que provocó las risas del público: "A ver si ahora te vas a parecer a Abascal...", le soltó. El político terminó confirmando que su relación con los líderes de los otros partidos es "muy buena", incluido el de la formación de extrema derecha.