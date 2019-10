La exigencia de una joven nada más llegar a 'First Dates': "Un chico de izquierdas" Ecoteuve.es 12:40 - 25/10/2019 0 Comentarios

Yaël y Adrián acudieron a dating show que emite Cuatro en busca del amor

Yaël, una pontevedresa de 22 años, acudió a First Dates con el deseo de buscar un chico para comenzar una relación sentimental. Su cita fue Adrián, un vigués de 24 años que aseguró que "lo que encuentra en el campo es la liberación del estrés del día".

La joven dijo que "me gustan los chicos de izquierdas. Yo no soy para nada derechista en el tema de la política" y añadió nada más entrar al restaurante que "busco un chico que sea más o menos de mi altura porque no soporto ponerme de puntillas". Es por ello que Carlos Sobera le propuso un juego y le tapó los ojos antes de que se conocieran.

Nada más comenzar la cita, la de Pontevedra quiso saber la ideología de Adrián, algo indispensable para ella. El joven le manifestó que se inclina hacía la izquierda y eso gustó mucho a Yaël. No obstante, no todo terminó ahí ya que también hablaron de las ideologías que imperan en sus familias. Mientras que él expresó que sus familiares votan a la izquierda, ella aseguró que su padre "es de la marca blanca del PP, de Ciudadanos".

Tras la cita ambos se pronunciaron sobre si querían conocerse fuera del programa. El primero en manifestar su opinión fue Adrián y dijo que "una segunda me parece poco. Una tercera y una cuarta". Por su parte, Yaël "sí, me parece que en el momento en le que pierda la vergüenza puede ser divertido". Por último, la joven preguntó a él si era virgen y él no quiso confirmarlo ni desmentirlo.