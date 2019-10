La pregunta de Pablo Motos sobre Vox que Pablo Casado no quiso responder: "¿Por qué no contestas?" Ecoteuve.es 25/10/2019 - 11:18 0 Comentarios

Pablo Casado visitó este jueves el plató de El Hormiguero en plena ronda de entrevistas que Pablo Motos está realizando a los candidatos a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. El líder del Partido Popular analizó la situación actual del partido y su posición en las encuestas de cara a los comicios.

El político se mostró convencido de que va a ser el próximo presidente del Gobierno y confirmó que Ciudadanos es su "socio preferente" de cara a las negociaciones que tendrá que afrontar para lograrlo. No obstante, se negó a responder si pactaría también con Vox como ya han hecho en regiones como Madrid o Andalucía.

"¿Y si Vox dijese que sí?", preguntó Pablo Motos. "Nosotros aspiramos a gobernar", replicó Casado, que aseguro que eso "son hipótesis". Al mismo tiempo, recordó las palabras de Santiago Abascal en la anterior legislatura en las que afirmaba "que quiere estar en la oposición".

Sus palabras no convencieron al presentador, que intentó apretar un poco más a su invitado: "Siempre que hablamos del futuro hablamos de hipótesis y existiría esa posibilidad. ¿Por qué no contestas esta pregunta?", insistió. "He contestado con credibilidad, porque es lo que hemos hecho con cuatro autonomías. Nos sentamos con Vox, fue complicado senterse con dos partidos que no se hablaban entre ellos. Eso sí que es pactar, para que luego digan que el PP no sabe", declaró Casado, que volvió a repetir que la formación de extrema derecha no quiere un Gobierno con ellos.

"Si cambiase de opinión, ¿tú estarías abierto?", le volvió a lanzar Motos. "Yo ya he dicho que mi socio preferente es Ciudadanos", dijo entonces Casado en una conversación que se iba volviendo cada vez más tensa. "¿No me contestas esta pregunta porque si dices Vox pierde votos el PP?", le soltó Motos. "Cuando estás en campaña sales a ganar (...) aún así tenemos que mostrarnos como un partido que sabe desbloquear y pactar", declaró el político antes de que el valenciano se diera por vencido. "No me has contestado, pero lo dejamos. Solo quería un sí o un no".