'GH VIP' abre la repesca: Kiko Jiménez y Hugo Castejón, favoritos para volver a Guadalix Ecoteuve.es 11:10 - 25/10/2019 0 Comentarios

Se puede votar de forma gratuita mediante la página web y la aplicación del programa

GH VIP anunció el comienzo de la repesca en la que un expulsado volverá a la casa como concursante de pleno derecho. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de dar la noticia y el programa abrió una votación gratuita mediante la cual la audiencia decidirá quien es el elegido.

De ese modo, Anabel Pantoja, Hugo Castejón, Dinio García, Kiko Jiménez e Irene Junqueras lucharán por volver a la casa más famosa de la pequeña pantalla. A esta lista se suma El Cejas, tras ser expulsado contra Alba Carrillo y también Nuria Martínez ya que "tiene un certificado médico que le permitirá poder volver a la casa si así queréis".

Lea también: Jorge Javier Vázquez lee la cartilla a Mila Ximénez: "¿Con quién os pensáis que trabajáis?"

Sofía Suescun molesta con la reacción de Kiko Jiménez

No obstante, la noticia no fue del agrado de todos. Sofía Suescun, que estaba en plató, se mostró seria con la reacción de Kiko Jiménez y expresó que "se ha puesto muy contento parece que solo le importa eso". La reacción del jienense no se hizo esperar: "En este mismo momento sí, anuncian repesca pues lo que más me importa es poder ir a la casa y seguir concursando".

Ante la preocupación de la ganadora de Supervivientes 2018, Kiko Jiménez expresó que "tendría la misma actitud pero cambiando algunas cosas que te han molestado a ti y a ciertas personas" y añadió que "yo voy a dejarme llevar".

Desde el momento en el que se hizo pública la repesca del programa, las redes sociales se han volcado en pedir la vuelta de Hugo Castejón y Kiko Jiménez. El primero para que Adara Molinero tenga un apoyo más en la casa y para que rompa con la pasividad que hay en estos momentos. En el caso de Kiko, para saber cómo sería su actitud con Estela Grande.