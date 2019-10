Jorge Javier Vázquez lee la cartilla a Mila Ximénez: "¿Con quién os pensáis que trabajáis?" Ecoteuve.es 10:33 - 25/10/2019 0 Comentarios

El presentador critica asimismo la actitud "paranoica" de todos los concursantes

Mila Ximénez protagonizó un tenso momento en la octava gala de GH VIP. La concursante tuvo que disfrazarse de "abeja reina" por petición del presentador del programa. Fue en ese momento cuando la colaboradora estalló contra el espacio y arremetió contra Jorge Javier Vázquez tras sentirse que se estaban burlando de ella.

Unos minutos más tarde, el catalán conectó con la casa y reprochó a Mila su actitud. "He estado a punto de llorar" durante la publicidad. "Intento por todos los medios echarle cables a una concursante que es una de mis mejores amigas, intento que disfrute y ella se lo toma como una humillación", prosiguió el conductor del programa.

Lea también: Monumental bronca de Jorge Javier a Alba Carrillo: "No puedes echar mierda así a 'GH VIP', ¡pide perdón si tienes vergüenza!"

Además, Jorge Javier Vázquez añadió que "si ella supiese todo lo que la quiero y todo lo que la ayudo o intento ayudar eso no lo haría ". El presentador siguió: "Has dicho 'éste no me conoce'. Y éste soy yo, uno de tus mejores amigos". "Yo le pido perdón a mi mejor amigo pero como presentador he sentido que era un castigo por algo que no entendía por qué", respondió la tertuliana.

La reprimenda de Jorge Javier Vázquez a los concursantes

Jorge Javier Vázquez hizo extensible la regañina al resto de concursantes. "¿Por qué no dejáis de ver a la organización como un enemigo? ¿Por qué no veis el programa como un equipo de gente que está trabajando para que todos disfrutemos y no para haceros la vida imposible? ¿Por qué veis demonios donde no los hay? ¿Con quién os pensáis que trabajáis?".

"Hay cosas que duelen muchísimo y lo que está sucediendo en esta edición en muchas ocasiones, y llevo ya algunos reality a mis espaldas, no lo había vito en mi vida. ¡Basta ya!", concluyó el presentador mientras los concursantes permanecían callados.