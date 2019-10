Un funcionario de Correos deja "hundido" a Maestro Joao al entregar el voto para el 10N Ecoteuve.es 8:38 - 25/10/2019 0 Comentarios

Adara, El Cejas y Antonio David también salieron de 'GH VIP' para ejercer su derecho

Varios concursantes de GH VIP salieron de la casa para ejercer su derecho al voto de cara a las elecciones del 10N. Joao, Adara, El Cejas y Antonio David abandonaron Guadalix por unas horas para entregar sus documentos en una oficina de Correos, pero algo no fue bien.

"Unos comentarios de un funcionario dejaron a Maestro completamente hundido", dijo Jorge Javier antes de emitir las imágenes del regreso de los concursantes a la casa tras acudir a Correos.



"Me ha dicho que iba a votar para expulsarme y me ha preguntado qué rollo tenía yo montado aquí...", comentó Joao, que inmediatamente comenzó a llorar. "¿Por qué la gente piensa tan mal de mí? La gente siempre me ha querido", lamentó el vidente.

Jorge Javier mandó un mensaje al "funcionario de Correos" con tono irónico. "¿No se da cuenta que con ese comentario usted mató a un unicornio?", dijo el presentador. "Recuerden que los concursantes llevan semanas aislados y que cualquier comentario les puede hundir".