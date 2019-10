Monumental bronca de Jorge Javier a Alba Carrillo: "No puedes echar mierda así a 'GH VIP', ¡pide perdón si tienes vergüenza!" Ecoteuve.es 24/10/2019 - 23:59 0 Comentarios

"Me sorprende que en este programa haya psicólogos y no vean lo que me está pasando. La forma no es apretar". Este comentario de Alba Carrillo a Jorge Javier Vázquez fue el detonante de una monumental bronca del presentador a la concursante de GH VIP.

Alba Carrillo había discutido con sus compañeros y se había escondido en el baño para llorar. El presentador quiso hablar con ella para darle ánimos. Incluso coló un mensaje de su madre para que estuviera tranquila: "Todo está bien".

Sin embargo, Alba Carrillo estaba enrocada en un pozo lleno de lágrimas que no le dejaba ver ningún aspecto positivo y soltó esa frase que enfadó al presentador, porque cuestionaba la profesionalidad del equipo de GH VIP.

"Hasta aquí", dijo Jorge Javier, que comenzó a lanzar un chorreo a la participante. "No se puede echar mierda de esa manera contra la gente que hace este programa. Si estás a disgusto, ten la decencia de coger la puerta e irte", espetó el presentador de Telecinco.

"Pide perdón a esta productora, es lo mínimo que puedes hacer si tienes un mínimo de vergüenza y dignidad. La puerta la tienes abierta. Si quieres, te vas a tu casa, pero pagando la penalización", continuó el presentador. "La realidad supera a lo que yo me había imaginado".

'El Cejas', expulsado; Alba Carrillo continúa una semana más

Lo cierto es que, de momento, si Alba quiere marcharse lo tendrá que hacer pagando, porque la audiencia decidió dejarla una semana más en la casa. La modelo se impuso, por la mínima, a El Cejas, que es el nuevo expulsado.