La tarde más dura de Lydia Lozano en 'Sálvame': rompe a llorar de forma desconsolada tras las mofas de sus compañeros

La colaboradora cree que le han acorralado al preguntarle sobre Mila Ximénez

Además, Kiko Matamoros se ha metido con su maquillaje: "Pareces Baltasar"

Lydia Lozano ha acabado llorando una vez más en Sálvame. Cuestionada por sus compañeros al no criticar abiertamente el papel que está teniendo Mila Ximénez en GH VIP 7, Lydia se ha negado a responder a la pregunta formulada por Carlota Corredera de si Mila está haciendo un concurso 'de mierda".

"Esa pregunta no. Si me lo preguntas sin la mierda o de caca, la contesto. Así no, porque al final Lydia está diciendo que Mila hace un concurso de mierda y eso no lo voy a decir", ha respondido muy alterada. "Las preguntas no han sido sobre el concurso sino sobre mis sentimientos".

Acto seguido, Lydia ha entrado en brote: "Pregúntame si creo que se lo está currando, si me gusta que esté a las diez de la noche en la cama, si me gusta su cara... Es que una ya tiene una experiencia". Finalmente, Lozano ha respondido de forma afirmativa que Mila está haciendo un concurso "pésimo".

Más tarde, Lozano ha roto a llorar sabiendo que sus declaraciones podrían tener repercusiones con su amiga: "Si es que no sé por qué entro al trapo. Es que toda la vida igual. Hablan otros y no pasa nada" "Luego sé lo que pasa con esto y no lo quería porque a mí no me compensa".

Kiko Hernández, a Lydia Lozano: "Pareces Baltasar"

Esto no ha sido todo para Lydia. Minutos antes ha tenido que soportar las mofas de Kiko Hernández por su maquillaje: "No te lo pongas tan oscuro que no estamos en agosto". Incluso, el colaborador le ha comparado con Baltasar.