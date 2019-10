Ana Rosa pide "mirar al futuro" tras la exhumación de Franco: "Esto se ha cerrado ya" Ecoteuve.es 24/10/2019 - 18:42 0 Comentarios

La presentadora corta a Lequio tras comparar la dictadura con la República

El tertuliano de Telecinco se refirió al dictador como "un jefe de estado abusivo"

Ana Rosa Quintana, como el resto de programas de la parrilla, realizó este jueves una amplia cobertura de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. La presentadora siguió de cerca el proceso, tanto en su mesa de debate político, como en el llamado club social, espacio del magacín dedicado a los realities y prensa del corazón.

Para este segundo apartado, Quintana contó con Antonio Rossi, Paloma García Pelayo, Jimmy Giménez-Arnau y Alessandro Lequio como colaboradores. Y minutos después de la salida del féretro de Francisco Franco a hombros de sus familiares, Lequio quiso lanzar una polémica reflexión que enseguida fue interrumpida por Ana Rosa.

"Como amante de la Historia, porque yo me doctoré en Historia, puedo decir que, evidentemente, Franco fue un jefe de Estado abusivo", empezó diciendo mientras Antonio Rossi y Quintana le corregían recordando que fue un dictador. "Un jefe de Estado", insistió el italiano. "Pero no nos olvidemos que su régimen sale de una Segunda República llena de abusos y sólo...", siguió diciendo comparando el sistema democrático con el totalitario que la sucedió tras el golpe de Estado del 36.

En ese momento, Ana Rosa Quintana se apresuró a cortarle antes de que la cosa pasara a mayores: "A mí me parece que empezar a hablar ahora de la República y el franquismo... Franco estaba en el Valle de los Caídos y el Congreso español y democrático decidió unánimamente que no podía reposar allí y así lo ha refrendado el Supremo", defendió la periodista.

"Podemos estar de acuerdo o no en las formas, pero si estamos en democracia, hay que asumir lo que dicen las Cortes y la justicia. Y yo volver a hablar de la República y de Franco... Hoy esto se ha cerrado ya, gracias a Dios y que descanse junto a su familia, que hagan lo que quieran hacer y empecemos a mirar al futuro", continuó la presentadora obviando a los 114.226 desaparecidos de la Guerra Civil documentados en el auto del exjuez Garzón sobre los crímenes franquistas.

Ana Rosa: "No era el momento más adecuado, estamos en campaña"

Acto seguido, Lequio se lanzó a criticar el carácter electoralista del procedimiento que llevó a cabo el Partido Socialista para la exhumación del dictador. "Es cumplir el mandato del Congreso refrendado por el Supremo", insistió Joaquín Prat al tiempo que Quintana volvía a intervenir.

"Te puede parecer que se le está dando demasiada cobertura, eso es opinable, pero si lo ha ordenado el Congreso, hay que cumplirlo. ¿Que el momento no es el más adecuado porque estamos en campaña electoral? Pues no, no lo es, pero es lo que ha señalado al Supremo", sentenció la conductora del espacio.