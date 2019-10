Bertín Osborne rechazó un "dineral" por entrevistar a Nicolás Maduro en su programa de Telecinco Ecoteuve.es 24/10/2019 - 18:23 0 Comentarios

Cuenta que le llamaron desde Venezuela para que 'Mi casa es la tuya' acudiera al Palacio de Miraflores

Bertín Osborne tuvo la oportunidad de entrevistar a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores para Mi casa es la tuya. El presentador lo ha revelado este jueves en Buenos Días, Andalucía, el matinal de Canal Sur, donde ha repasado la actualidad.

"Me llamaron de Venezuela y me ofrecieron un dineral, y cuando digo un dineral es una cosa obscena", ha revelado el cantante de rancheras explicando que la propuesta fue posterior a la entrevista que le hizo Jordi Évole para Salvados. "Les dije que no".

Lea también: Inés Arrimadas explota contra TV3 por llamar "putos perros de mierda" a los Mossos: "Vergonzoso"

Previamente, Bertín ha dicho que "no tiene preferencias políticas" y que el límite lo pone en temas personales, como el de Venezuela, "que me duele profundamente en el corazón": "Hay partidos políticos que defienden a un dictador impresentable".

Por otra parte, Osborne ha presagiado que la situación tras el 10N va a ser "parecida y complicada" y después ha dado una breve opinión sobre los líderes políticos. De Pedro Sánchez ha dicho que es un "buen tío"; de Pablo Casado que "es un tipo brillante" y de Albert Rivera que "quizás es el más preparado".

De Pablo Iglesias solo ha contado que coincidió una vez un día que criticó a los bancos y de Santiago Abascal ha dicho que "es lo que ves que es, no tiene doble cara".

Bertín, sobre la exhumación Franco: "Me parece ridículo"

La visita de Bertín Osborne al matinal de Canal Sur ha coincidido con la exhumación de Franco, retransmitida en directo por todas las televisiones. "Están cumpliendo la última voluntad de Franco, que era que le enterraran en El Pardo, donde iba a estar su mujer. Le están haciendo un favor", ha empezado.

"Me da exactamente igual donde está enterrado el hombre. Pero, ¿cuál es el motivo de que lo saquen de ahí? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé", ha seguido diciendo. "Me parece absolutamente ridículo. Tú vas por la calle, preguntas y a nadie le importa tres narices donde está enterrado Franco. A nadie.

Luego Bertín ha denunciado que "para muchas cosas se cumple la ley y otras no", como en su caso: "Mi familia tiene nueve fusilados en Paracuellos, pero eso no es Memoria Histórica". "Esto es un cachondeo y se cumple lo que el Gobierno quiere que se cumpla, pero no es objetivo", ha terminado.