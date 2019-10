Jorge Javier manda un recado a 'Ya es mediodía': "Espero que no engañéis a Alba Carrillo cuando salga" Ecoteuve.es 24/10/2019 - 16:07 0 Comentarios

El programa donde colabora la concursante de 'GH VIP' está haciendo campaña por ella

Alba Carrillo tiene un pie fuera de GH VIP. La modelo, que se mide esta noche contra El Cejas, ha tenido un polémico paso por el programa, a pesar de que Ya es mediodía, el espacio donde colabora, está haciendo campaña por ella.

Marta López, una de las tertulianas de Ya es mediodía, participó este miércoles en Sálvame y defendió a Alba. Jorge Javier Vázquez, sin embargo, se mostró crítico con ella y aprovechó para lanzar un mensaje al programa de Sonsoles Ónega.

"Cuando salga Alba, espero que los que trabajáis con ella no la engañéis y lo la digáis que ha hecho un buen concurso", espetó el presentador a Marta López, que le recordó la defensa de Sálvame hacia Mila Ximénez. Sin embargo, se da la circunstancia de que Jorge Javier también ha sido crítico con su compañera.

El recado de Jorge Javier a Ya es mediodía se produce en medio de otra polémica. Alba Carrillo ha pedido, desde GH VIP, la cabeza de Miguel Frigenti como colaborador del programa matinal. El tertuliano ha sido muy crítico con la exmodelo. "Si Alba Carrillo estuviera haciendo un buen concurso, yo sería el primero en defenderla", ha dicho en una entrevista para ECOTEUVE.ES. Asimismo, defendió su posición de analista de GH al margen de que sean compañeros en Ya es mediodía. "Yo no me siento a defender concursantes dependiendo de si trabajan o no en los programas en los que yo colaboro". Estas declaraciones de Frigenti, por cierto, hicieron que Isabel Rábago se diera por aludida y se molestó con él.

Querida @RABAGOISABEL : sigo esperando que te manifiestes públicamente acerca de esto, ya que te gusta presumir de compañerismo. ¿A caso soy menos compañero que Alba? PD: en la entrevista que me han hecho y que has criticado, no te he nombrado. Eres tú la que se da por aludida. pic.twitter.com/0Ay3kfxkgS — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 22, 2019