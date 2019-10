Sofía Suescun se 'cuela' en 'Espejo Público' y Susanna Griso no sabe quién es: "No tengo ni idea" Ecoteuve.es 24/10/2019 - 15:02 0 Comentarios

La presentadora, desconcertada con la ganadora de 'SV 2018' y 'GH 16'

Espejo Público abordó este miércoles la noticia de la llamada Reina de los cambiazos, una joven que tenía una estrategia para estrenar constantemente ropa a coste cero. La chica, condenada a seis meses de cárcel, colocaba las etiquetas de prendas que había comprado en otras de un color similar para posteriormente devolverlas. Todo ello, en un exitosa maniobra que se prolongó hasta que la pillaron.

A colación de este tema, Saúl Ortiz aprovechó para recordar que una persona "muy, muy, muy famosa" se había comprado una falda de 500 euros para una entrevista en televisión y la había devuelto al día siguiente tras ser usada.

Susanna Griso le pidió entonces que desvelara el nombre de la susodicha, pero el periodista prefirió dar sólo las iniciales del mismo: "S.S.". La incertidumbre era cada vez mayor y finalmente se informó de que había sido Sofía Suescun, estrella de Telecinco tras ganar GH16 y Supervivientes 2018.

Sin embargo, lejos de sorprenderse, la presentadora se quedó indiferente asegurando no saber quién era. "Perdona, no tenía ni idea de quién es. Rubén [Amón], tú tampoco, ¿eh?. ¿Quiénes de aquí no saben quién es Sofía Su... qué?", preguntaba Griso a sus tertulianos, que aseguraban todos conocerla. Saúl Ortiz le explicó entonces que la llamaban 'la reina de los realities' y era un personaje habitual en el mundo del corazón.