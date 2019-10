Pablo Motos compromete a Bran Stark y Ser Davos al preguntarles sobre el vaso de café que se coló en 'Juego de Tronos'

Isaac Hempstead-Wright y Liam Cunningham, los actores que dan vida a Bran Stark y Davos Seaworth en Juego de Tronos, visitaron este miércoles El hormiguero de Pablo Motos con motivo de la exposición oficial de la serie que podrá visitarse desde el 26 de octubre en Madrid.

Conscientes de la oportunidad, el programa desplegó toda su artillería preparando secciones con sorprendentes contenidos. Antes, los intérpretes hablaron sobre lo que ha supuesto para ellos participar en la aclamada serie de HBO y señalaron cómo fue el último día de grabación.

"Fue en la maravillosa Sevilla y era la escena del foso de los dragones", contó Hempstead-Wright haciendo referencia al trascendental Consejo de Sabios. "Fue maravilloso llegar a ser rey en mi último día", dijo el actor a continuación, por lo que muchos han criticado al considerar que se trataba de un tremendo spoiler.

Al terminar la entrevista, Motos comprometió a Ser Davos y Bran preguntándoles por el famoso café de Starbucks que se coló en el cuarto episodio de la octava y última temporada de la ficción, en una de las escenas protagonizadas por Daenerys y Jon Nieve.

"El famoso vaso de café que quedó ahí en medio como en un gazapo en una de las escenas...", dijo Motos a lo que los actores hicieron el amago de irse del plató entre risas. "Si era de Starbucks, ¿llevaba nombre no?". "No lo sé de quién sería", respondió Ser Davos mientras Bran le apuntaba con los dedos. "Todavía no han sabido de quién era".