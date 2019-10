La confusión de Orestes en 'El Tirón' con 'Pasapalabra' que puso en apuros a Christian Gálvez: "¡Aquí no hay Rosco!" Ecoteuve.es 24/10/2019 - 11:10 0 Comentarios

El concursante utilizó una expresión del anterior concurso de Telecinco

Desde que Telecinco estrenara El Tirón -el improvisado concurso que la cadena ha insertado dentro de Sálvame Banana para cubrir el hueco de Pasapalabra-, Christian Gálvez y sus concursantes se han cuidado mucho de no decir el nombre del anterior programa, así como ninguna de las expresiones que se utilizaban en el mismo.

Sin embargo, este miércoles, Orestes tuvo un lapsus y al no saberse una de las preguntas planteadas por el presentador, el joven soltó un "paso" que hizo reír a Gálvez. Este enseguida le recordó que en este nuevo concurso no se puede pasar a la siguiente pregunta como sucedía en El Rosco de Pasapalabra.

Lea también: Telecinco cambia el Rosco de Pasapalabra por El Tirón: un concurso de 12 preguntas que arranca con críticas

Orestes respondió entonces "ninguna" y Gálvez continuó riendo ante el bloqueo del concursante. "Me encantan estos homenajes a nuestro pasado. ¡Pero aquí no hay Rosco! No hay Pasapalabra... Pero me ha encantado", aseguró el conductor del espacio mencionando explícitamente el título de su anterior programa.