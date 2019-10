Iago Aspas desvela a Broncano su fortuna y cuenta el robo que sufrió: "Se llevaron más de 100.000 euros" Ecoteuve.es 24/10/2019 - 11:05 0 Comentarios

El jugador del Celta prometió en 'La resistencia' celebrar su próximo gol 'tirando' fardos al mar

El delantero gallego confiesa que tiene entre "6 y 8 millones de euros de patrimonio"

Iago Aspas aumentó este miércoles la lista de futbolistas que han visitado La resistencia. El delantero del Celta de Vigo - máximo goleador español en laLiga los últimos tres años- llevó a Broncano una camiseta del equipo y una toalla para el "sudor". "¿Puede ser para las pajas?", bromeó el presentandor.

Broncano empezó la entrevista preguntando a Aspas por el defensa más duro al que se ha enfrentado. "Sergio Ramos es uno de ellos, es muy agresivo. Piqué por ejemplo es menos agresivo. Ramos está bastante más encima y años atrás he tenido bastantes piques con él", contestó asegurando que ahora tenía "más respeto" al haber coincidido con él en La Selección.

Lea también: María Teresa Campos visita 'La Resistencia': un piropo a Pedro Sánchez y otra indirecta a Mediaset

Por otra parte, Iago Aspas se comprometió a realizar una celebración en homenaje a La resistencia cuando marque un gol. Broncano le ofreció varias opciones locas, como la de simular la exhumación de Franco, pero el futbolista se quedó con fingir que va a bordo de una lancha tirando fardos de cocaína al mar. "Hazlo como que das a entender que sacas la droga de la sociedad".

Iago Aspas revela en 'La resistencia' su fortuna

Terminada la charla, tocaba la clásica cuestión del dinero. "Pregunta jodida, porque me entraron hace poco en casa a robar y ahora tengo un poquito menos", dijo Iago. "Me robaron hace escasos diez días. La ropa me la llevaron toda, relojes, bolsos de mi mujer, el reloj del Mundial. Más de 100.000 euros".

Sin embargo, la amplia trayectoria profesional del gallego, que también ha defendido las camisetas del Sevilla y del Liverpool, le ha permitido que acumule una gran fortuna que sí se atrevió a desvelar: "Entre 6 y 8 millones de euros de patrimonio", respondió. "Y tengo coches. Tengo bastante valor en coches aunque uno es el más sentimental, un Golf GTI".