María Teresa Campos visita 'La Resistencia': un piropo a Pedro Sánchez y otra indirecta a Mediaset Ecoteuve.es 10:09 - 24/10/2019 0 Comentarios

La veterana comunicadora acude como invitada sorpresa del programa de David Broncano

"A veces me tengo que ir sin haber querido", bromeó la veterana comunicadora

David Broncano bromeó hace unos días con hacer un "especial yayas" en La Resistencia con algunas invitadas como María Teresa Campos o María Galiana (Cuéntame). Este miércoles acudió la primera, que sorprendió a los espectadores del programa con su aparición en el escenario del show que emite #0.

Campos habló del bulo que hace unas semanas provocó una surrealista reacción de Toñi Moreno, que se creyó la noticia falsa de su muerte y hasta abandonó en directo el programa Mujeres y hombres y viceversa. "Estoy viva", dijo a Broncano.

Martía Teresa Campos también habló de algunas anécdotas de su vida profesional y explicó que había entrevistado a presidentes del Gobierno, como Pedro Sánchez. La periodista aprovechó para lanzar un piropo al líder del PSOE. "Por decir algo bueno, ahora que tanto se meten con él, es el primer presidente español que habla inglés. Además de lo bueno que está, que eso no se lo pueden quitar", bromeó la comunicadora.

Con su particular estilo y humor, María Teresa Campos aprovechó su despedida para lanzar una pulla. "¿Tengo que esperar a que me despidas o me puedo marchar?", preguntó a Broncano. "Una persona con tu trayectoria puede levantarse e irse cuando quiera", le respondió. "A veces me tengo que ir sin haber querido", dijo Campos entre risas, en un evidente comentario a su salida de la televisión después de que Mediaset no le renovase el contrato hace unos meses.



No es la primera vez que la malagueña lanza un 'tirito' a la cadena. "Veo Puente Viejo, Ahora caigo y Boom", comentó hace unas semanas en el programa de Toñi Moreno, en Telemadrid. Lo decía porque, en esos momentos, Sálvame llevaba días hablando de su relación con Bigote Arrocet.